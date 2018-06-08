السيسي يتحدث عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ويؤكد دعم مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، على دعم بلاده لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي،لافتا إلى أنه يمثل تعزيزا لآليات العمل العربي المشترك.

جاء ذلك في تغريدة للسيسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تابعت بإهتمام بالغ ما أسفرت عنه نتائج إجتماعات مجلس الأعمال التنسيقى السعودى الإماراتى بحضور سمو الأمير / محمد بن سلمان وسمو الشيخ / محمد بن زايد ، وما تمثله من تعزيز لآليات العمل العربى المشترك وإننى إذ أؤكد دعم مصر الكامل لكل الجهود المبذولة على صعيد تدعيم الروابط المشتركة بين الأشقاء فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة."

وتابع قائلا: "فإننى أُثمن هذه الخطوة متمنياً التوفيق لما فيه رخاء وإستقرار شعوبنا جميعاً ، وأؤكد أن النتائج المتحققة تُمثل نموذجاً يُحتذى به فى تعزيز العمل العربى المشترك فى شتى المجالات."

ويذكر أن المجلس يهدف بحسب الوكالة السعودية، إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط..