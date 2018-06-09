دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الجمعة، عن عقد اجتماع سعودي إماراتي كويتي أردني في مكة، الخميس المقبل، لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يواجهها والتي أدت لخروج مظاهرات واعتصامات بالمملكة خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيان الديوان الملكي الذي جاء فيه: "في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بأوضاع الأمة العربية وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها فقد تابع - أيده الله - الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق وأجرى اتصالات مع إخوانه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة يوم الأحد القادم 26 / 9 / 1439هـ لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها."

ونشر بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان تغريدة تحمل صورة تجمع العاهلين السعودي والأردني، معلقا بالقول: "وطني.. موئل العُرب والأصدقاء.. وفي مكة.. لقاءٌ لنُعمى الأشقاء،" وذلك على وسم حمل اسم "السعودية الأردن بلد واحد."