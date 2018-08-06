مصر.. تفاصيل "انفجار الدقي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وسائل إعلام محلية مصرية، صباح الإثنين، بوقوع انفجار في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

وذكر موقع "بوابة الأهرام"، التابع لصحيفة "الأهرام" القومية في البلاد، أنه "انفجرت سيارة ملاكي، صباح الإثنين، أسفل كوبري 6 أكتوبر، بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة"، لافتا إلى أنه "على الفور تم، الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين".

ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن مصدر أمني بمحافظة الجيزة، لم تذكر اسمه، قوله إن "الانفجار تسبب في تفحم سيارة ميكروباص، تصادف مرورها أثناء الانفجار، إضافة إلى تلفيات في سيارتين كذلك"، مضيفا أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى العجوزة، فيما تم الدفع بالأوناش لتسيير الحركة المرورية".

وحسب "بوابة الأهرام" فقد "رفض المصدر تحديد عدد المصابين بالتفصيل، قائلًا: (في حدود 3 أشخاص)، موضحًا أنه تم انتداب المعمل الجنائي لفحص سبب الانفجار"، حسبما جاء على موقعها الإلكتروني.

ونشرت مواقع إلكترونية محلية لقطات مصورة من محل الواقعة في محافظة الجيزة المصرية، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، "إصابة ٣ أشخاص في حصر مبدئي لحادث تصادم ٦ سيارات وانفجار إحداهم في منطقة الدقي"، مضيفا في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، التابعة لصحيفة "الأخبار" القومية، أنه "فور وقوع الحادث صباح الإثنين، أعلى كوبري الدقي، تواجدت سيارات الإسعاف، وقامت بنقل المصابين لمستشفى العجوزة".

وقالت "بوابة أخبار اليوم" إن السلطات "تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع دوى انفجار داخل إحدى السيارات، وبالانتقال والفحص تبين أن سبب اشتعال النار بالسيارة واحتراقها بالكامل هو حدوث ماس كهربائى داخلها تسبب في انفجار بطاريتها".

في هذا الصدد، طالبت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر حسابها على "تويتر"، مواطني بلادها بمتابعة آخر التحديثات الخاصة بتلك الواقعة عبر وسائل الإعلام المحلية.