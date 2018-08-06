ليبرمان يثني على القرار "الشجاع" لأمريكا تجاه إيران

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أثنى وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، على العقوبات الاقتصادية التي ستبدأ أمريكا بفرضها على إيران، الإثنين، واصفا قرار تطبيقها بـ"الشجاع"، كما هاجم الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه واشنطن.

قال ليبرمان في بيان نشره مساء الإثنين: "العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على إيران أصبحت قيد التنفيذ، في قرار شجاع سيبقى حيا في أذهان الأجيال المقبلة".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي في نفس البيان أن الاتفاق النووي مع طهران استُبدل بحملة تظهر تصميما على "وضع حد لنظام آية الله المجرم، الذي ينشر الإرهاب والعنف والكراهية في جميع أرجاء الشرق الأوسط".

بدورها، تستعد واشنطن للبدء بتطبيق العقوبات الاقتصادية التي وصفت بـ"غير المسبوقة" على إيران، الإثنين، وهو الأمر الذي لاقى قبولا واسعا لدى العديد من الدول العربية التي تضررت من التدخلات الإيرانية في شؤونها.

بالمقابل، وفي نفس اليوم الذي سيسري فيه تطبيق قرار العقوبات الأمريكية، أعلن مجلس الوزراء الإيراني عن خطة جديدة للتعامل مع النقد الأجنبي تستهدف تفادي تأثير العقوبات على توافر السلع الأساسية والأدوية بالبلاد، خاصة بعد اتساع الفارق بين سعر صرف الريال الإيراني في البنك المركزي وفي الأسواق.

يذكر أن واشنطن كانت قد أعلنت انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار الماضي، وفرضت عقوبات على طهران، بسبب برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية وتدخلات إيران الخارجية ودعمها للإرهاب.