قطر: علاقتنا مع كندا "وطيدة" ويجب حماية حقوق الدول بالتعبير عن رأيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استغربت وزارة الخارجية القطرية تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، بما يخص الأزمة بين السعودية وكندا، وأكدت أنها لا تعبر عن رأي قطر، وأشارت الدوحة إلى العلاقات "الوطيدة" التي تجمعها بكندا وشددت على ضرورة حماية حق الدول بالتعبير عن رأيها.

ففي بيان نشرته الإثنين، عبرت الخارجية القطرية عن استغرابها تصريحات الزياني، والتي أعلن خلالها تأييده للموقف السعودي تجاه أوتاوا، وأشارت الدوحة إلى أن هذه التصريحات لا تمثلها.

وأبرزت قطر في نفس البيان علاقتها "الوطيدة" مع كندا، وشددت على ضرورة حماية "حق الدول والمنظمات الدولية في التعبير عن رأيها لا سيّما عندما يرتبط الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير".

في سياق متصل، كانت السعودية قد استدعت سفيرها لدى كندا، وطردت السفير الكندي لديها، على خلفية تصريحات من وزيرة الخارجية الكندية وسفارة أوتاوا في الرياض، انتقدت بها توقيف المملكة لمن أسمتهم ناشطين مجتمع مدني.

وفي تداعيات هذه الأزمة، نقلت المملكة سبعة آلاف مبتعث سعودي في كندا وأوقفت برامج تدريب وابتعاث وزمالة للطلاب السعوديين، وتعهدت بنقل الطلاب إلى دول مثل بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا.