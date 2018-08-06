الخطوط الجوية السعودية توقف رحلاتها من وإلى تورونتو الكندية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن إيقاف رحلاتها من وإلى مدينة تورونتو الكندية، اعتبارا من الإثنين المقبل، وأعفت المسافرين الراغبين بإلغاء حجوزاتهم من الرسوم والقيود المفروضة على هذه العملية، تماشيا مع الخطوات التي اتخذتها المملكة على خلفية الأزمة التي اندلعت الإثنين بين السعودية وكندا.

ففي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت الخطوط الجوية السعودية إنها أوقفت الحجوزات بشكل فوري إلى تورونتو، ولفتت إلى أنها ستوقف جميع الرحلات المتجهة للمدينة الكندية ابتداء من الإثنين المقبل.

وأشارت الخطوط السعودية إلى أنها قررت إعفاء المسافرين الراغبين بإلغاء حجوزاتهم إلى تورونتو أو إعادة إصدار التذاكر إلى وجهة أخرى أو استرداد قيمتها، من الرسوم والقيود التي تفرض عادة على هذه العملية.

ووعدت شركة الطيران الرسمية السعودية المسافرين الراغبين بالتوجه إلى تورونتو والمتأثرين بعملية إلغاء الرحلات، بالعمل على إيجاد الحلول البديلة.

تأتي هذه الخطوة تماشيا مع الخطوات التي اتخذتها المملكة على جميع الأصعدة تجاه كندا، بعد الأزمة التي اندلعت بين البلدين صبيحة الإثنين، على خلفية تصريحات من قبل وزيرة الخارجية الكندية وسفارة أوتاوا في الرياض والتي انتقدت توقيف من وصفتهم بناشطين في المجتمع المدني بالسعودية.