قرقاش يشدد على وقوف الإمارات مع السعودية في الدفاع عن سيادتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، الإثنين، أن بلاده تقف مع المملكة العربية السعودية بالدفاع عن سيادتها، وأشار إلى أن اعتقاد "بعض الدول" بأن نموذجها وتجربتها يخولانها للتدخل في شؤون الدول الأخرى أمر مرفوض، وذلك بعد ساعات من إعلان السعودية عن طرد السفير الكندي إثر خلاف بشأن حقوق الناشطين في المملكة.

قال قرقاش في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لا يمكن لنا إلا أن نقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها واتخاذها للإجراءات اللازمة في هذا الصدد، ولا يمكن أن نقبل بأن تكون قوانيننا وسيادتنا محل ضغط أو مساومة، اعتقاد بعض الدول أن نموذجها وتجربتها تسمح لها بالتدخل في شؤونا مرفوض مرفوض"، حسب تعبيره.

في سياق متصل، كانت السعودية قد نشرت بيانا قالت فيه: "أطلعت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني، الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً".

وأضافت المملكة في البيان ذاته: "هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة".

واستدعت الرياض سفيرها لدى كندا للتشاور واعتبرت السفير الكندي لديها "شخصا غير مرغوب فيه" وأمهلته 24 ساعة لمغادرة المملكة وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، الإثنين، كما أشارت إلى أن ما أقدمت عليه كندا يعد تدخلا في الشؤون الداخلية السعودية.