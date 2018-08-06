أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أوقفت المملكة العربية السعودية برامج للتدريب والزمالة وبعثات تعليمية إلى كندا، ونقلت سبعة آلاف مبتعث سعودي إلى دول أخرى، وفقا لما قاله مسؤولان سعوديان في وزارة التعليم، الإثنين.

كتب المتحدث باسم التعليم السعودية، مبارك العصيمي، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم المؤكِّد على موقف المملكة حيال ما صدر عن الحكومة الكندية وما تضمنه التوجيه من إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا فإن الوزارة تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال أبنائنا المبتعثين إلى دول أخرى وستعلن الخطة قريباً إن شاء الله".

من جانبه، أكد وكيل وزارة التعليم لشؤون الابتعاث، جاسر بن سليمان الحربش، أن هناك حوالي سبعة آلاف مبتعث سعودي في كندا، وأشار إلى أن الوزارة تستطيع أن تنقل هؤلاء المبتعثين إلى دول أخرى مثل بريطانيا وأمريكا وأستراليا ونيوزيلندا، وذلك وفقا لما قاله الحربش لقناة الإخبارية السعودية.

وفي تفاصيل القضية، استدعت المملكة سفيرها لدى أوتاوا واعتبرت السفير الكندي "شخصا غير مرغوب فيه"، على خلفية تصريحات من وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، انتقدت تعامل السعودية مع ناشطي المجتمع المدني، في خطوة اعتبرتها السعودية تدخلا في شؤونها الداخلية.