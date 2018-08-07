دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صدَّق رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، صباح الثلاثاء، على إحالة وزراء سابقين و"مسؤولين كبار" إلى هيئة النزاهة في البلاد، على خلفية اتهامات بـ"الفساد"، حسبما جاء في حسابه على موقع "تويتر".

وجاء في الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي للعبادي أنه "يصادق على إحالة عدد من الوزراء السابقين مع مسؤولين كبار إلى النزاهة (هيئة النزاهة)، على خلفية فساد في عقود مدارس متلكئة في عدة محافظات"، دون الإشارة لمزيد من التفاصيل.

وتابعت وسائل إعلام محلية الأمر، حيث أشارت قناة "السومرية" عبر موقعها الإلكتروني إلى أن العبادي كان قد "أكد، في 31 يوليو/ تموز 2018، أن الحكومة بصدد نشر لوائح أسماء المسؤولين المحالين إلى هيئة النزاهة بتهم فساد".

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مدن الجنوب العراقية مظاهرات احتجاجا على تردي مستوى الخدمات المقدمة إليهم خاصة في قطاعي الكهرباء والمياه.