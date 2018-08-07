بعد أن حُجب رابط التسجيل.. السعودية تمنح الحجاج القطريين تسهيلات جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – جددت المملكة العربية السعودية ترحيبها بالمواطنين القطريين الراغبين بأداء فريضة الحج، وسمحت لهم بتسجيل بياناتهم الشخصية فور وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، بعد أن حجبت الحكومة القطرية الرابط الذي وضعته المملكة ليسجل الحجاج القطريين بياناتهم عبره، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

رحبت السعودية بالقطريين الراغبين بأداء فريضة الحج، رغم قيام السلطات القطرية بحجب الرابط الإلكتروني الذي وضعته المملكة ليسجل الحجاج القطريون أسماءهم عبره، وفقا لواس.

وسمحت المملكة للقطريين الراغبين بأداء مناسك الحج، بتسجيل بياناتهم في مطار الملك عبد العزيز بجدة، وفقا لتوجيهات من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

أما عن الخطوط الناقلة، فأكدت المملكة أن بإمكان الحجاج القطريين السفر إلى أراضيها عبر جميع شركات الطيران باستثناء الخوط الجوية القطرية، كما لفتت إلى أن بإمكان المقيمين النظاميين في قطر تسجيل طلباتهم من داخل السعودية عبر الرابط المذكور سابقا.

بدورها، كانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد دشنت رابطا إلكترونيا للحجاج القطريين لكن السلطات القطرية قامت بحجبه وفقا لبيان أصدرته الوزارة.