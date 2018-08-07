مقتل فلسطينيين في غزة.. والجيش الإسرائيلي: حماس تتحمل المسؤولية

شاهد.. وزير دفاع إسرائيل يزور الحدود مع غزة قبل إعادة فتحها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن 2 من عناصر الحركة قتلا في هجوم إسرائيلي، صباح الثلاثاء، في شمال قطاع غزة، حسبما أفادت في بيانها.

وقالت كتائب القسام ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن القتيلين هما أحمد مرجان (23 عامًا)، وعبد الحفيظ السيلاوي (23 عامًا).

وذكر الجيش الإسرائيلى أن جنوده تعرضوا لإطلاق نار من أحد مواقع حركة حماس فى شمال غزة في وقت سابق اليوم. وردا على ذلك، استهدفت دبابة إسرائيلية هذا الموقع.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يحمل حركة حماس المسؤولية عن الأحداث التي يشهدها قطاع غزة.