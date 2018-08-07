دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدمت دولة الإمارات مذكرة للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أكدت فيها أنها لم تخرق بنود الاتفاقية الخاصة بالتمييز العنصري، ونوّهت إلى حصول المواطنين القطريين على نفس حقوق بقية المقيمين والزوار على أراضيها، مشددة على أن الاجراءات التي اتخذتها على خلفية الأزمة مع قطر، تستهدف سياسات الحكومة القطرية لا المواطنين القطريين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الثلاثاء.

ففي ردها على الشكوى القطرية المقدمة للجنة والتي استندت إلى معلومات "غير صحيحة" وقالت إن الإمارات انتهجت سياسة الترحيل الجماعي للرعايا القطريين، أكدت أبوظبي التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وعبّرت عن رفضها لجميع أشكاله.

وأشارت الإمارات إلى أن مذكرتها تتضمن أدلة تثبت وجود الآلاف من المواطنين القطريين على أراضيها بعد مقاطعة قطر، وكشفت عن السماح بدخول آلاف القطريين إلى الإمارات خلال هذه الفترة، مشددة على أن المواطن القطري الموجود على الأراضي الإماراتية يتمتع بنفس حقوق المقيمين والزوار الآخرين.

في نفس السياق، نوّهت أبوظبي إلى أن الإجراءات التي اتخذتها بعد المقاطعة تستهدف سياسات الحكومة القطرية الراعية لـ"التطرف والإرهاب" و "زعزعة الأمن والاستقرار تجاه دولة الإمارات ودول أخرى"، لا المواطن القطري "الذي يعاني من تصرفات حكومته وتوجهاتها"، وأكدت على التزامها بمنظومة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وعملها "الوثيق" مع اللجنة المعنية.