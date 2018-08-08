الجبير: كندا أخطأت.. وقضية الموقوفين مرتبطة بأمن الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن كندا ارتكبت خطأ وعليها تصحيحه، وأشار إلى أن التحقيق مع الموقوفين جار بعد أن حاولوا الحصول على معلومات حساسة مشيرا إلى أن القضية مرتبطة بأمن الدولة لا بحقوق الإنسان، وذلك وفقا لما قاله في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء.

ففي أعقاب الأزمة التي ضربت العلاقات بين المملكة وكندا، أكد الجبير أن أوتاوا "أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به تجاه المملكة"، في إشارة إلى الانتقادات التي وجهتها وزارة الخارجية الكندية وسفارة كندا في المملكة، للسعودية بسبب اعتقال نشطاء في المجتمع المدني.

وكشف وزير الخارجية السعودي أن التحقيق مع الموقوفين جار، بعد أن "حاولوا الحصول على معلومات حساسة"، وجدد رفض السعودية التدخل في شؤونها الداخلية، ولفت إلى أن القضية لا تتعلق بحقوق الإنسان بل بأمن الدولة.

في السياق ذاته، شدد الجبير على ضرورة أن تفهم كندا أن "ما قامت به غير مقبول على المملكة والدول العربية"، وقال إن الأزمة بدأت بتغريدة لوزيرة الخارجية الكندية طالبت بها بالإفراج عن الموقوفين بشكل فوري.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح وزير الخارجية السعودي أن الاستثمارات الكندية السابقة في السعودية ستبقى قائمة، وكشف أن الأزمة ستؤثر على الاستثمارات الجديدة فقط.

يذكر أن السعودية كانت قد استدعت سفيرها لدى كندا وطردت السفير الكندي، وقامت بإيقاف استثماراتها وتجارتها مع أوتاوا ونقل 7000 مبتعث في كندا إلى دول أخرى.