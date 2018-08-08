دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّرت وزارة الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية في الأزمة التي تشهدها الأخيرة مع كندا، لافتة إلى "النهج السلبي" الذي اتخذته بعض الأطراف الدولية والإقليمية.

جاء ذلك في تصريح لأحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، حيث قال: "إن مصر تتابع بقلق تطورات الأزمة الحالية بين المملكة العربية السعودية وكندا، وتعتبرها نتاج مباشر للنهج السلبي الذي اتخذته بعض الأطراف الدولية والإقليمية مؤخراً بالتدخل في الشؤون الداخلية للعديد من دول المنطقة،" مؤكدا على "ضرورة امتثال الجميع للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها."

وأكد أبوزيد وفقا لما نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي على "موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية،" مشيراً إلى "تضامن مصر مع المملكة العربية السعودية في موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، أو محاولة المساس بسيادتها."