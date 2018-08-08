السعودية توقف جميع برامج العلاج بكندا وتعمل على نقل مرضاها

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— أعلن فهد التميمي، الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، إن بلاده أوقفت جميع برامج العلاج في كندا، وذلك في آخر تطور على الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها السعودية وكندا.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان التميمي، حيث قال: "إن الملحقية الصحية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا أوقفت جميع برامج العلاج في كندا وتعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات أخرى خارج كندا تنفيذًا لتوجيه المقام السامي الكريم."

وتابع التميمي قائلا: "إن الملحقية تسعى لضمان سلامة المرضى السعوديين الذين يتلقون علاجهم في كندا مع مرافقيهم، وإكمال علاجهم في أماكن أخرى بعون الله تعالى، و نسأل الله عز وجل أن يمن على المرضى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لمملكتنا الغالية أمنها ورغدها واستقرارها في ظل رعاية و اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- و أن يديم على المملكة و شعبها الوفي نعمة الأمن و الأمان."