متحدث التحالف لـCNN: لم نستهدف أطفالا في صعدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، لشبكة CNN، الخميس، إن الضربات الجوية التي نفذها التحالف في اليمن، اليوم، كانت ضد "هدف مشروع"، لافتا إلى أنه "لم يكن هناك أطفال في الحافلة"، في إشارة إلى اتهامات الحوثيين للتحالف بتنفيذ هجوم ضرب حافلة كانت تقل أطفالا في مدينة صعدة اليمنية.

وأكد المالكي أن التحالف ينفذ عملياته بـ"تدابير عالية المستوى"، مجيبا عن تساؤل حول سبب استهداف حافلة الأطفال كما أعلن الحوثيون، بالقول: "مرة أخرى، أنت تأخذ قصة الحوثي ولا تأخذ القصة من قبل التحالف مع الحقائق والأرقام".

واتهم المالكي الحوثيين "الإرهابيين" بتنفيذ الهجوم على جازان في السعودية وقتل شخص وإصابة 11 آخرين.

وكان مسؤولو الصحة التابعين للحوثيين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد قالوا إن أكثر من 50 شخصًا قتلوا في غارات صعدة، لافتين إلى أنها الهجوم استهدف أطفالا، وهو ما نفاه المالكي.