التحالف يكشف سبب استهداف صعدة: عمل مشروع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" عن سبب الاستهداف الذي تم، الخميس، في محافظة صعدة، قائلا إنه "عمل عسكري مشروع لاستهداف العناصر التي خططت ونفذت استهداف المدنيين ليلة البارحة في مدينة جازان وقتلت وأصابت المدنيين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، إن الاستهداف "تم تنفيذه بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، مضيفا أن التحالف "سيتخذ كافة الإجراءات ضد الأعمال الإجرامية والإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كتجنيد الأطفال والزج بهم في ميدان القتال واتخاذهم كأدوات وغطاء لأعمالهم الإرهابية".

وكان رجل قد قتل عندما سقط صاروخ أطلقه المتمردون الحوثيون اليمنيون على محافظة جازان الحدودية السعودية، ليل الأربعاء.

وقال يحيى شايم، مدير مكتب الصحة في محافظة صعدة الذي سيطر عليه الحوثيون، لشبكة CNN، إن ما لا يقل عن 42 قتيلا كانوا من الأطفال في صعدة. فيما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن معظم القتلى كانوا دون سن العاشرة.

بدوره، شدد المالكي على أن القادة "والعناصر الإرهابية المسؤولة عن إطلاق الصواريخ البالستية واستهداف المدنيين سينالون حسابهم وذلك ضمن جهود التحالف لمنع العناصر الإرهابية من الإضرار بالأمن الإقليمي والدولي".