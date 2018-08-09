قرقاش يلفت إلى "إشادة" الحوثي بوزير خارجية قطر.. والرميحي يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لفت أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إلى "إشادة" محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" في اليمن، بوزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، واصفا هذه الإشادة بـ"المهمة."

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "إشادة محمد علي الحوثي بتغريدة وزير الخارجية القطري مهمة، وأترك لكم الحكم والتعليق،" في إشارة إلى تصريحات تناقلتها وسائل إعلام تابعة للحوثي على لسان محمد علي، وصف فيها وزير الخارجية القطري بـ"داع للسلام،" وأن تصريحاته "دليل وعي بإدراك المخاطر والازمات المحاكة ضد شعوب المنطقة."

من جهته رد أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، على قرقاش في تغريدة قال فيها: "محاولة ذكية للهروب من حقائق وكالة اسوشيتد برس حول تعاونكم مع القاعدة.