استمرار التصعيد بغزة.. 3 قتلى فلسطينيين و7 جرحى بإسرائيل

القدس (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وجرح 12 آخرين، وذلك في قتال امتد من ليل الأربعاء حتى فجر الخميس، بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أسفر أيضا عن جرح سبعة إسرائيليين، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المقدم جوناثن كونركوس إن إسرائيل "شنت سلسلة واسعة من الضربات الجوية ضد حماس، ضربت 140 هدفاً في أكثر من 12 موقعاً في غزة"، موضحاً أن الأهداف تضمنت مقرات مختلفة لحماس، من ضمنها محطات تصنيع ومقرات قيادة ومستودعات للأسلحة.

وأوضح كونركوس أن مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية أطلقوا أكثر من 150 صاروخا وقذيفة هاون داخل إسرائيل، إلا أن نظام القبة الحديدية استطاع اعتراض 25 صاروخاً تقريبا.

ومن جهة أخرى، قال متحدث باسم حماس، عبداللطيف القانوع، إن "النسبة المرتفعة من القصف البربري على في غزة واستهداف المدنيين، سيتحمل الاحتلال نتائجه ويدفع ثمن جرائمه الكبيرة"، مضيفاً أن "الاحتلال لن ينجح في فرض أي حقائق على الأرض."

وحثت الأمم المتحدة إسرائيل وغزة، على تخفيف حدة الموقف الحالي، كما أجرى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، اتصالات دولية مكثفة لوقف التصعيد في غزة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.