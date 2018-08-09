السعودية تنشر صورة لأضرار شظايا صاروخ باليستي أطلقه الحوثي

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الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— نشرت السلطات السعودية، صورة تظهر الآثار التي تسببت بها شظايا صاروخ باليستي اعترضته الدفاعات الجوية السعودية في طريقه لاستهداف منطقة جازان، وأدى إلى مقتل مقيم يمني.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف "دعم الشرعية" باليمن، قوله: "إن الصاروخ أطلق باتجاه مدينة (جازان) وبطريقة مُتعمدة لاستهداف الأحياء السكنية والآهلة بالسكان ما يمثل استهداف مباشر للأعيان المدنية والمدنيين واختراق واضح وصريح للقانون الدولي الانساني بما فيها المادة 51 والمادة 52."

وتابع المالكي: "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض الصاروخ البالستي وتدميره، ونتج عن عملية الاعتراض تناثر شظايا الصاروخ البالستي على الأحياء السكنية ما تسبب في استشهاد أحد المقيمين اليمنيين واصابه (11) من المدنيين بإصابات طفيفة."

وأردف المتحدث قائلا: "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني."