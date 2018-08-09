هل ستعتذر كندا من السعودية؟... هذا ما قاله ترودو

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعهد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أنه "سيستمر بالتحدث عن مسائل حقوق الإنسان بكل حزم ووضوح"، كما أكد أثناء خطابه في مدينة مونتريال الكندية، الأربعاء، أن "المحادثات الدبلوماسية" بين السعودية وكندا مازالت مستمرة.

وعلق رئيس الوزراء الكندي على إمكانية أن تقدم كندا اعتذاراً للسعودية قائلاً، إن "الكنديين لطالما توقعوا من حكومتهم أن تتحدث بقوة عن حاجة احترام حقوق الإنسان في البلاد وحول العالم."

وحول الخلاف السعودي، الكندي، استدعت المملكة سفيرها لدى أوتاوا واعتبرت السفير الكندي "شخصا غير مرغوب فيه"، على خلفية تصريحات من وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، انتقدت تعامل السعودية مع "ناشطي المجتمع المدني،" في خطوة اعتبرتها السعودية تدخلا في شؤونها الداخلية