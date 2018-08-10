إجراء جديد من التحالف بشأن الهجوم على "حافلة صعدة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتحذ تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، الجمعة، إجراءً جديدًا يتعلق بالهجوم الذي استهدف حافلة كانت تقل أطفالا في مدينة صعدة اليمنية.

وكشفت وكالة الأنباء السعودية التفاصيل، ناقلة تصريح مسؤول رفيع المستوى في تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن قيادة التحالف اطلعت على ما تداولته وسائل الإعلام وبعض من المواقع التابعة للمنظمات الإغاثية العاملة في اليمن بشأن إحدى عمليات قوات التحالف المشتركة في محافظة صعدة، الخميس، وما ذكر حول تعرض حافلة ركاب لأضرار جانبية جراء تلك العملية.

‎وقال المسؤول، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، إن "قيادة التحالف وجهت بإحالة ذلك بشكل فوري للفريق المشترك لتقييم الحوادث للتحقق من ظروف وإجراءات تلك العملية والإعلان عن النتائج في أسرع وقت".

وأعلن المسؤول "التزام التحالف الثابت بإجراء التحقيقات في كافة الحوادث التي يثار حولها ادعاءات بوقوع أخطاء أو وجود انتهاكات للقانون الدولي، ومحاسبة المتسببين وتقديم المساعدات اللازمة للضحايا، وحرصه التام على بذل كافة الجهود للمحافظة على سلامة المدنيين"، حسب تعبيره.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دعت "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقود قواته السعودية، إلى "تحقيق شامل" في الهجوم الذي ضرب مدينة صعدة اليمنية، الخميس.

وفي وقت سابق اليوم، قال العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، لشبكة CNN، الخميس، إن الضربات الجوية التي نفذها التحالف في اليمن، اليوم، كانت ضد "هدف مشروع"، لافتا إلى أنه "لم يكن هناك أطفال في الحافلة"، في إشارة إلى اتهامات الحوثيين للتحالف بتنفيذ هجوم ضرب حافلة كانت تقل أطفالا في مدينة صعدة اليمنية.