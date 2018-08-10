قرقاش عن الأزمة السعودية الكندية: لابد من التمييز بين ملفين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن هناك فرقا بين التدخل في الشؤون الداخلية للدول وبين الحوار معها في ملفات مثل حقوق الإنسان، وذلك في إشارة إلى الأزمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية وكندا.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "حيال التدخل بالشأن الداخلي الذي يستهدف السعودية الشقيقة ويستهدفنا في الخليج العربي لا بد من التمييز بين ملف حقوق الإنسان وبين احترام قوانيننا وإجراءاتنا القضائية ومتطلبات أمننا الوطني."

وتابع قائلا: "ففي ملف حقوق الإنسان هناك حوارات رسمية نشارك فيها جميعا على مستوى ثنائي ومتعدد الأطراف، ونتفق في جوانب ونختلف في أخرى، وهو غير التدخل السافر في الشأن الداخلي وفِي قوانيننا وقضائنا. وباختصار الحوار مقبول والتدخل والتسيس مرفوض."

ويذكر أن السعودية أعلنت عن سلسلة من الإجراءات ضد كندا على خلفية انتقاد الأخيرة لاعتقال من وصفتهم بـ"نشطاء المجتمع المدني" مطالبة بـ"الافراج الفوري" عنهم، وهو الأمر الذي اعتبرته الرياض "تدخلا سافرا" في شؤونها الداخلية.