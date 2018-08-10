خلفان يرد على تهديد كوهين "بكشف زياراته" لإسرائيل

خلفان لـCNN: لا قبول لبشار .. ولا حل أنسب لسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على اتهامات وجهها له الإعلامي الإسرائيلي، ايدي كوهين، وتلويحه بكشف "زيارات أمنية سرية" أجراها في إسرائيل.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: " لو دخلت اسرائيل زائرا كما يدعي.. فلن اتردد لحظة واحده بالقول انني زرتها.. لكن لا يشرفني زيارتها ما دام هذا نهجها.. التنكيل بالإنسان الفلسطيني."

وتابع خلفان قائلا: " كوهين بإمكانه ان يفضح اي مسؤول قطري.. لكن يخسأ أن يجد على ضاحي شيء.. أعلنها واتحداه.. الغريب ان عيال كوهين ظانين ان كوهين بيسوي لهم شيء كوهين بطالي...يبلع رزم ريالات...بالتهديد الخرطي.."

وكان كوهين قال في تغريدات سابقة إن خلفان زار إسرائيل أربع مرات بين عامي 2009 و2014 واصفا هذه الزيارات بأنها تهدف لـ"التنسيق الأمني" على حد تعبيره.

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