دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر سفير المملكة العربية السعودية في أمريكا، الأمير خالد بن سلمان، تصريحات أدلى بها أحد قادة الحرس الثوري الإيراني و"اعترافه" بتوجيه النظام الإيراني للحوثيين باستهداف ناقلات النفط السعودية.

جاء ذلك في تغريدة للسفير السعودي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، اللواء ناصر شعباني، يعترف بكل وقاحة أن النظام الإيراني أمر أتباعه الحوثيين بضرب ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر، وأن الحوثيين وحزب الله هم عمق إيران الاستراتيجي وأتباعهم. بالطبع النظام الإيراني حذف الخبر من وكالة أنبائهم."

وتابع في تغريدة منفصلة قائلا: "بعد أن اتضح أكثر من مرة أن الحوثيين ليسوا سوى أتباع بيد النظام الإيراني يوجههم كيفما يشاء؛ هل يقبل الشعب اليمني الأبّي الحرّ، أصل العرب، أن يكون لعبة بيد الولي الفقيه ومشروعه؟ ولماذا يموت العرب من أجل ذلك؟ اليمنيون الذين نعرفهم لا يرضون أن يكون اليمن جزءاً من إيران بل عربيا مستقلاً."