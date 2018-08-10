روسيا: تدمير طائرتين دون طيار أطلقتا نحو مطار حميميم في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف قائد مركز المصالحة الروسي، اللواء أليكسي تسيغانكوف، أن "العسكريين الروس تمكنوا من تدمير طائرتين دون طيار أطلقتا من منطقة خاضعة لسيطرة المسلحين في محافظة اللاذقية السورية نحو قاعدة حميميم العسكرية"، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، مساء الجمعة.

ونقلت "سبوتنيك" قول قائد مركز المصالحة: "خلال آخر 24 ساعة رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي لقاعدة حميميم الروسية طائرتين دون طيار أطلقتا من منطقة خاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة شمالي محافظة اللاذقية".

وكان المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، قد أفاد، الخميس، بأن الجيش الروسي "دمر طائرة دون طيار تم إطلاقها من الأراضي الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية في محافظة اللاذقية باتجاه القاعدة الجوية الروسية حميميم"، حسب وكالة سبوتنيك.