نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال ريك فرانكونا، محلل الشؤون العسكرية في شبكة CNN إن الدبلوماسية وجلوس طرفي الأزمة في اليمن على طاولة المفاوضات والحوار صعب والسبب هو العمليات العسكرية المتبادلة، لافتا إلى أهمية السعودية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكة.

وأوضح فرانكونا قائلا: "لا أحد (طرفا الأزمة) يريد أن يكون هو البادئ، الأمر أشبه بدوامة وحلقة لا نهاية لها، فإذا قلت للسعوديين لماذا شننتم الغارة على اليمن، سيجيبون أن ذلك رد على الصواريخ البالستية التي أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران."

وتابع قائلا: "عل الصعيد الآخر إذا سألت الحوثيين لماذا تطلقون صواريخ باليستية صوب السعودية سيقولون إنها رد على الغارات التي ينفذها التحالف، وهذه الحلقة مستمرة، لابد أن يتوقف أحد الأطراف أولا، وعليهم الجلوس على طاولة المفاوضات عاجلا أم آجلا."

وألقى فرانكونا الضوء على أن "موقف الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن صعب، وذلك لأنها تريد المحافظة على علاقاتها مع السعودية لأنهم مفتاح في التصدي لإيران، ولكن على واشنطن الضغط أكثر على الرياض وإيصال رسالة مفادها أن الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه في اليمن."