دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في الذكرى الثالثة لوفاته، استذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الممثل المصري الراحل نور الشريف، وذلك عبر موقع تويتر، وأشارت إلى أن الرئيس الإٍسرائيلي السابق، شمعون بيريز، كان يتابع الأفلام المصرية.

قالت الصفحة في تغريدة لها على تويتر إن الإسرائيليين يتذكرون الشريف، كأحد نجوم الأفلام المصرية المترجمة للعبرية والتي كانوا يتابعونها في السابق بعد ظهيرة يوم الجمعة.

وأشارت "إسرائيل بالعربية" إلى أن بيريز، لم يكن يفوت فرصة لمتابعة الأفلام المصرية لأنها كانت تشكل "أول جسر للتعرف على ثقافة الجوار قبل السلام"، وختمت الصفحة تغريدتها قائلة: "رحم الله هذا الفنان القدير، الذي أبدع"، في إشارة إلى الشريف.

كان نور الشريف، واسمه الحقيقي محمد جابر محمد عبد الله، أحد أبرز الممثلين المصريين في أواخر القرن الماضي، إذ قدم عدة أعمال حصدت متابعة واسعة في العالم العربي وكان أبرزها فيلم "العار" ومسلسل "عائلة الحاج متولي".

وتوفي الشريف في 11 أغسطس/آب من عام 2015، بعد أن أصيب بمرض سرطان الرئة، عن عمر يناهز الـ69 عاما، إذ ولد في مدينة المنيا في 28 إبريل/نيسان من عام 1946.