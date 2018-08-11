المحكمة العليا في السعودية تحدد أول أيام عيد الأضحى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن الأحد، سيكون غرة شهر ذي الحجة، وأشارت إلى أن الوقوف بعرفة سيكون الإثنين على أن يكون الثلاثاء هو أول أيام عيد الأضحى.

نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ما توصلت إليه المحكمة العليا باجتماعها الذي عقدته السبت، وقد أقرت فيه الأحد كأول أيام شهر ذي الحجة الذي يكون اليوم العاشر منه أول أيام عيد الأضحى.

ويتم تحديد غرة شهر ذي الحجة عبر رؤية الهلال، وقد استعانت المحكمة بعدد من الشهود العدول لهذا الغرض، ليكون الأحد أول أيام شهر ذي الحجة، حسب تقويم أم القرى.

بناء على تحديد الأحد كأول أيام ذي الحجة، سيكون بذلك يوم الإثنين الموافق 20 أغسطس/آب يوم الوقوف بعرفة، على أن يكون الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى.

يذكر أن عيد الأضحى هو ثاني العيدين لدى المسلمين، زمنيا، إذ يأتي العيد الأول، عيد الفطر، بعد شهر رمضان مباشرة، في حين يأتي عيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة.