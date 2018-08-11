دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تصدت الدفاعات الجوية السورية، صباح السبت، لما وصفته بـ"هدف معاد" قالت إنه اخترق الأجواء فوق منطقة دير العشائر في أقصى الريف الغربي للعاصمة، دمشق، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وقالت الوكالة أن الاختراق وقع قرب الحدود اللبنانية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الهدف أو المنطقة التي أقلع منها.

وذكر تقرير الوكالة أن هذه الحادثة ليست جديدة إذ "دمرت الدفاعات الجوية في الثاني من الشهر الجاري هدفا معاديا غرب دمشق كما تصدت خلال الأسابيع القليلة الماضية لاعتداءات نفذها العدو الإسرائيلي على مواقع عسكرية في محاولات فاشلة لرفع معنويات مرتزقته من الإرهابيين الذين انهاروا أمام ضربات الجيش العربي السوري في المنطقة الجنوبية."