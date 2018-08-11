بروفيسور سعودي بالطب النفسي: الملحد ليس مريضا نفسيا بالضرورة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال البروفيسور السعودي بالطب النفسي، طارق الحبيب، إن الملحد لا يشترط أن يكون مريضا نفسيا بالضرورة، لافتا على أنه ذلك قد يكون "خللا فكريا،" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للحبيب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الملحد ليس مريضا نفسيا بالضرورة الإلحاد قد يكون خللا فكريا وليس بالضرورة نفسي."

وتابع قائلا: "حديث أحد ما بألفاظ إلحادية ليس بجديد في التاريخ لكن الغريب تسويق الغاضبين منه لفكره بحجة الانتصار لدين الله.. دعو النكرة نكرة ولا تصنعوا منهم قضية مجتمع.. انشغل بصناعة معالي الأمور في نفسك فإنك إن فعلت ذلك لن تجد وقتا لسواها."

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