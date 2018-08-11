تداول مقطع فيديو للوليد بن طلال على دراجة هوائية بالرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، مقطع فيدو يظهر فيه رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، على دراجة هوائية في أحد شوارع الرياض.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ أو مكان تصويره، الأمير الوليد بن طلال يدخل إلى متجر للخضراوات ويتحدث لأشخاص كانوا في الموقع.

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.