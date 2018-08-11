جواد ظريف: نقف مع تركيا.. ويجب أن تعالج أمريكا "إدمانها"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف وقوف بلاده إلى جانب تركيا، بعد العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنقرة، ورأى أن على واشنطن معالجة "إدمانها" على "الحظر والغطرسة"، وذلك وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن وزارة الخارجية، السبت.

ففي تعليقه على العقوبات الجديدة التي فرضها ترامب على أنقرة الجمعة والتي تضمنت مضاعفة الرسوم على الحديد والألمنيوم القادمين من تركيا، قال ظريف إن إيران وقفت دائما إلى جانب جيرانها وستفعل الأمر نفسه في الوقت الراهن.

وأضاف وزير الخارجية الإيرانية قائلا إن "ابتهاج" ترامب بفرض عقوبات على دولة مشاركة بحلف شمال الأطلسي (ناتو) أمر "مخز ومخجل"، ولفت إلى أن على واشنطن "معالجة إدمانها على الحظر والغطرسة"، وإلا قامت دول العالم بإرغامها على الكف عن هذا "الإدمان".

في سياق متصل، تعيش العلاقات التركية الإيرانية انتعاشا، بعد أن توصل الطرفان إلى ما يشبه التفاهمات، بخصوص الأزمة السورية، والتي كانت نقطة الخلاف الرئيسية بينهما خلال السنوات الماضية.

أما فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على تركيا، فقد بدأت بفرض عقوبات اقتصادية على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون من قبل السلطات التركية، قبل أن يعلن ترامب عن مضاعفة الرسوم الجمركية على الحديد والألمنيوم القادمين من تركيا، في الوقت الذي هوت فيه الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.