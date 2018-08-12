قرقاش عن المصالحة الفلسطينية: مصر الضامن الأهم تاريخيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن مصر تعتبر الضامن الأهم تاريخيا وذلك في إشارة إلى الجهود التي بذلتها القاهرة في حفظ أرواح الفلسطينيين.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قال: "كل التقدير للجهود المصرية الحثيثة من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية وحفظ أرواح المواطنين، عمل جبّار بكل المقاييس لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، مصر كانت وتبقى الضامن الأهم تاريخيا، وهي التي قدمت التضحيات الكبرى في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته."

وتأتي تغريدة قرقاش بعد الدور الذي لعبته مصر مؤخرا في التوصل لتهدئة بين حركة حماس في غزة وإسرائيل وفقا لمسؤولين بالحركة.