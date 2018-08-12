نتنياهو عن التصعيد الأخير بغزة: المطلب الإسرائيلي واضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، في جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، أن التصعيد بغزة و"تبادل الضربات لن ينتهي بضربة واحدة"، قائلاً: "نحن في أوج معركة ضد الإرهاب في قطاع غزة".

ولفت نتنياهو إلى أن المطلب الإسرائيلي "واضح"، إذ أشار في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أنه "يجب أن يكون هناك وقف كامل لإطلاق النار"، مضيفاً أن إسرائيل لن تكتفي "بأقل من ذلك".

وأتت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، عقب معاهدة وقف إطلاق النار، التي توصلت إليها إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس الماضي وفقا لمصادر دبلوماسية في تصريحات لـCNN، إذ دعمت كل من مصر ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الاتفاق، إلا أن حماس وإسرائيل لم تعلقا على خبر الاتفاقية.

وحثت الأمم المتحدة إسرائيل وغزة، على تخفيف حدة التصعيدات، كما أجرى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس الماضي، اتصالات دولية مكثفة لوقف التصعيد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.