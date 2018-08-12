جوعان بن حمد ينشر صورة لأمير قطر ووالده.. وهذا ما قاله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صورة تظهر الأخير مع والده وأمير قطر السابق، الشيخ حمد آل ثاني، وذلك في تغريدة على صفحته بتويتر.

ولم يذكر الشيخ جوعان تفاصيلا عن الصورة التي نشرها، مكتفيا بالتعليق: "العّود" مع تاريخ، السبت الـ11 من الشهر الجاري.

ويذكر أن الأزمة القطرية الخليجية مع كل من السعودية والإمارات والبحرين لا تزال تتصاعد في الوقت الذي لا تزال فيه الجهود الدولية لنزع فتيل الأزمة قائمة سواء على مستوى المنطقة متمثلة بالوساطة الكويتية، أو على مستوى الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

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