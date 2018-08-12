السعودية تُبرز انتهاكات إيران.. وتُشدد على "شرعية" عملية صعدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استعرضت وزارة الخارجية السعودية، أبرز الانتهاكات الإيرانية لقرارات الأمم المتحدة ودافعت عن "ِشرعية" العملية التي استهدفت مدينة صعدة اليمنية، وذلك في "إنفوجرافيك" نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، الأحد.

أبرزت الخارجية السعودية الانتهاكات التي قامت بها طهران للقرارات الأممية، وأبرزها تزويد الحوثيين بـ"الأسلحة الكبيرة" وتهريب الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والألغام البحرية.

واستعرضت المملكة انتهاكات أخرى لإيران، مثل العمل على زعزعة الأمن الإقليمي في المنطقة، وتهديد سلامة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك إثر استهداف الحوثيين لناقلتي نفط سعوديتين قبل أسابيع قليلة.

في سياق متصل، كشفت الخارجية السعودية عن تفاصيل عملية "صعدة" والتي أثارت جدلا كبيرا حول العالم بسبب اتهام تحالف "دعم الشرعية في اليمن" باستهداف الأطفال، بعد مقتل عدد من الأطفال بحافلة إثر الغارة، وأكدت المملكة أن العملية كانت عسكرية ومشروعة.

ولفتت الخارجية إلى أن العملية استهدفت قيادات حوثية تهتم بتجنيد الأطفال، لافتة إلى أنها تمت وفقا للقانون الإنساني الدولي وقواعده، كما كشفت إلى أن القضية أحيلت للتحقيق لمعرفة تفاصيل أكثر عنها.