الأمير محمد بن سلمان لشاب سعودي في أحد شوارع نيوم: "تامر بشي؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول ناشطون مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشاروا فيه إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قابل أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة صدفة، بينما كان يقود سيارته في مدينة نيوم، وسأله قائلاً: "تامر بشي؟".

ففي لقطة اعتبرها كثيرون كسراً لجميع البروتوكولات التي يتبعها القادة العرب بالتعامل مع شعوبهم، ظهر ولي العهد السعودي في سيارته بينما كان الشاب السعودي في سيارة أخرى على أحد طرقات نيوم.

وبادر الشاب بتحية ولي العهد، ليرد الأمير محمد بن سلمان التحية ويسأله في نهاية المقطع: "تامر بشي؟"، بينما يصوُر الشاب ما يحدث عبر هاتفه.

في السياق ذاته، أشاد عدد من المغردين ووسائل الإعلام السعودية بتصرف الأمير محمد، معتبرين تصرفه كسراً للبروتوكولات، وهو أمر يفعله دائماً للتقرب من شعبه، وفقا لما رأوه.

يكر أن CNN لا يمكنها التأكد مما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستقل.