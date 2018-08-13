أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، ريبيكا ريباريتش، الإثنين، أن جنرالاً أمريكياً ضغط على المملكة العربية السعودية من أجل إجراء تحقيق شفّاف لكشف خبايا حادثة استهداف حافلة مدرسية في مدينة صعدة اليمنية، والإعلان عن نتائجه.

قالت ريباريتش إن جنرالاً أمريكياً بثلاث نجوم، ضغط على السعودية، خلال زيارة أجراها للمملكة، تماشياً مع ما قاله وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس.

وكشفت المتحدثة باسم البنتاغون، أن الجنرال الأمريكي ناقش الآلية التي يجب اتباعها بإجراء التحقيق، وشدد على أهمية منع وقوع ضحايا من المدنيين في العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف باليمن، كما أنه طالب السعوديين بإجراء تحقيق شفاف وفوري بشأن الحادثة التي وقعت في صعدة قبل أيام.

في السياق ذاته، قالت ريباريتش إن الجنرال ضغط على المملكة لتكرس جميع إمكانياتها من أجل إجراء هذا التحقيق والإعلان عن نتائجه أمام الجميع.

ونوّهت المتحدث باسم البنتاغون إلى أن ماتيس لم يقل إن جنرالاً أمريكياً سيجري التحقيقات في هذه العملية، لافتة إلى أنه حث المملكة على التحقيق فيما حدث بسرعة وعناية.