دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال المتحدث الرسمي باسم تحالف "دعم الشرعية في اليمن"، تركي المالكي، إنه يعتقد أن المنظمات الأممية تعيش تحت الإقامة الجبرية في أحد فنادق صنعاء، وأبرز قضية تجنيد الحوثيين للأطفال في اليمن، ووعد بأن يكون المؤتمر الصحفي القادم للتحالف إذا كان في اليمن، بأحد مدن "مثلث النصر"، وذلك خلال مؤتمر عقده في مدينة مأرب اليمنية، الإثنين.

ففي استعراض للأحداث التي شهدتها المدن اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، قال المالكي إن الحوثيين لا يسمحون لسكان هذه المدن بمعارضتهم كما أنهم لا يتركون لهم المجال للمغادرة، ونوّه إلى اعتقاده بأن المنظمات الأممية تعيش تحت الإقامة الجبرية في فندق "شيراتون" بصنعاء، وليس بإمكانها مغادرته.

في سياق متصل، أبرز المتحدث باسم التحالف قضية تجنيد الحوثيين للأطفال، وكشف عن الزيارة التي قام بها إلى مركز تأهيل الأطفال المجندين في مأرب، وشدد على حرض السعودية على أن يندمج هؤلاء الأطفال بمحيطهم مجدداً.

ولفت إلى أن مراحل علاج الأطفال وإعادة تأهيلهم تبدأ بسحب الأسلحة منهم ثم يتم فرزهم حسب أعمارهم قبل أن تتم إعادة تأهيلهم صحيا، ويعرضوا على أطباء نفسيين لإزالة الضرر الذي تعرضوا له جراء المشاركة بالقتال.

أما بما يتعلق بحُرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، فأشار المالكي إلى أن التحالف يبذل كافة الجهود الممكنة لضمان "أمان وحرية الملاحة".

وفي نهاية المؤتمر الصحفي، وعد المتحدث باسم التحالف الصحفيين بأن يكون المؤتمر القادم للتحالف في أحد مدن "مثلث النصر"، صنعاء وصعدة والحُديدة، إذا تم عقده في اليمن.