ما هي مواقف ريكس تيلرسون السياسية من السعودية وإيران والإخوان المسلمين وداعش؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "نحن من أكثر الدول صرامة في التعامل مع الإخوان".. بهذه الكلمات تحدث السفير البريطاني في مصر، جون كاسن، عن موقف بلاده من جماعة الإخوان، الإثنين، وذلك في معرض إجابته على أسئلة عديدة تلقاها من متابعيه عبر حسابه على موقع "تويتر".

وتلقى كاسن سؤال من أحد متابعيه يقول: "سيادة السفير ما تزال العلاقة المشبوهة بين الإخوان وبريطانيا خنجرا مسموما بعلاقة المصريين. قصص لا تخلو من الصدق والمبالغة بالعلاقة المشبوة بهذه الجماعة التي يشهد التاريخ عليها من أفعال وفكر طائفي عنصري وجذور جميع الجماعات المتطرفة. السؤال هل جماعة الاخوان إرهابية؟".

ورد كاسن على السؤال، قائلا: "نحن من أكثر الدول صرامة في التعامل مع الإخوان، ونتعامل بأن الانتماء للإخوان مؤشر على احتمالية التطرف".

ودخل الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي على الخط مع رد كاسن، معتبرا أنها "غير موفقة"، وذلك حسبما غرد في حسابه على موقع "تويتر".

فقد كتب خاشقجي: "تغريدة غير موفقة سعادة السفير، المؤسسات الإسلامية القريبة أو المتأثرة بالإخوان تعمل بحرية في بلادكم ووفق أنظمتكم التي تحترم التعددية".

وخاطب خاشقجي كاسن، قائلا: "يجب أن تفتخر بانفتاحكم على كل التيارات، ولا تكن اعتذاريا أمام ثقافة الاستبداد التي سادت في عالمنا"، حسب تعبيره.