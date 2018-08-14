وسط إعادة هيكلة الاقتصاد في الخليج.. الرميحي: البحرين رائدة في دعم ريادة الأعمال وهذا ما يميّزها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- - رحبت مملكة البحرين، الثلاثاء، بقيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف أحد قادة "سرايا الأشتر" كـ"إرهابي عالمي".

وجاء ترحيب البحرين عبر بيان منشور على موقع وزارة خارجيتها، إذ أشارت إلى "قيام وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف المدعو قاسم عبدالله علي أحمد، والمعروف باسم قاسم المؤمن، أحد قادة ما يسمى بسرايا الأشتر التي تتخذ من إيران مقرًا لها كإرهابي عالمي".

وأعربت البحرين عن "خالص تقديرها للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على هذه الخطوة المهمة التي تعكس حرصًا كبيرًا على أمن واستقرار مملكة البحرين كحليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية".

واعتبرت البحرين خطوة واشنطن "تندرج ضمن الجهود الأمريكية الحثيثة لمجابهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومحاصرة وعزل الإرهابيين، وحرمانهم من الموارد اللازمة للقيام بالعمليات الإرهابية والإجرامية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين".

وشددت على "وقوفها وتضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في حربها ضد الإرهاب أينما كان"، مؤكدة "ضرورة تعاون المجتمع الدولي مع المساعي الأمريكية الدؤوبة والمبادرات البناءة التي تتخذها في مواجهة الأزمات التي تواجه دول العالم أجمع وفي صدارتها ظاهرة الإرهاب، وتفعيل العمل الجماعي وتعزيز التعاون المشترك على كافة المستويات بما يكفل القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وردع كل من يموله أو يدعمه".