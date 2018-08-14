في ذكرى "رابعة".. الإخوان تدعو إلى إخراج مصر من "النفق المظلم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى إخراج مصر مما وصفته بـ"النفق المظلم"، وذلك في الذكرى الخامسة لفض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، في 14 أغسطس/ آب عام 2013، بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان.

وقالت الجماعة، في بيان، إنه "حرصا منا على أن نحيا جميعا تحت سماء وطن يسع الجميع، تحت مظلة القانون والدستور، نناشد الجميع وندعوه إلى حوار وطني مجتمعي شامل في مناخ صحي يسمح بتحقيق البنود السابقة، حتى يمكن استعادة اللحمة الوطنية والانطلاق نحو وطن واحد لشعب واحد"، وفقا لما نقله موقع "الحرية والعدالة"، التابع للإخوان المسلمين.

وأضافت الجماعة: "نؤمن بأن مراجعة النفس واجب كل جماعة وفصيل، وهي حق للوطن على الجميع، وتعد نقطة الانطلاق لأي تصحيح، كما تمثل قاطرة الإصلاح المنشود، شريطة أن تجرى في مناخ صحيح وملائم بعيدا عن الشحناء والإثارة".

ودعت الجماعة "كل القوى الفاعلة في المجتمع المصري إلى مراجعة مسيرة المرحلة الماضية بكل تجرد وشفافية، وبكل حياد وموضوعية بعيدا عن التراشق والتشفي وتصفية الخلافات أو التنصل من المسؤولية وإلقاء التهم جزافا".

وطالبت الجماعة بـ"الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإلغاء وشطب وإسقاط كل التهم الملفقة والأحكام الجائرة الصادرة بحقهم، ورفع كل ما ترتب عليها من مصادرة للأموال أو فصل من الوظائف أو منع من السفر أو غير ذلك، والأمر نفسه بالنسبة للمطاردين والملاحقين أمنيا داخل الوطن وخارجه، وذلك كخطوة أولى لتهيئة مناخ الحريات".