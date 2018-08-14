السيسي يصطحب رئيس المخابرات للقاء الملك سلمان في نيوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في "نيوم"، شمال غرب السعودية، وهي المنطقة التي أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في عام 2017، عن خطط لبناء مشروع سياحي واقتصادي عملاق فيها باسم "نيوم" وسيشارك فيه مصر والأردن.

وذكرت وزارة الإعلام السعودية أنه جرى خلال لقاء العاهل السعودي والرئيس المصري "تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك سلمان أقام مأدبة غداء للسيسي، وأشارت إلى أن الأمير محمد بن سلمان كان حاضرا، وعددت أسماء حوالي 15 أميرا ومسؤولا سعوديا، بالإضافة إلى مسؤول مصري وحيد هو اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إنه "جرى خلال اللقاء التشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك مجمل العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين".

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن اللواء عباس كامل كان حاضرا في اللقاء. وظهر عباس كامل، المدير السابق لمكتب السيسي بالرئاسة ووزارة الدفاع الذي يُصف بأنه "ظل الرئيس"، جالسا في اللقاء بجوار ولي العهد السعودي.