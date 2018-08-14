بومبيو يشكر السعودية في مكالمة مع محمد بن سلمان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، المملكة العربية السعودية، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها، الإثنين، مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية محاور المكالمة على موقعها الإلكتروني، حيث قالت المتحدثة هيذرر نويرت إن بومبيو شكر ولي العهد السعودي على دعم المملكة للحاجة الملحة لاستقرار شمال شرق سوريا، والتزامها مع الحكومة العراقية، وعرضها مساعدة العراق في ملفي المياه والكهرباء عن طريق إرسال سفن تحلية المياه وتوفير وقود الديزل للمولدات.

وناقش بومبيو وولي العهد السعودي دعمهما لوقف إطلاق النار في أفغانستان خلال عيد الأضحى. كما استعرضا عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لحل النزاع في اليمن وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.