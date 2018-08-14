السعودية.. قوات أمن الحج تستعرض جاهزيتها بحضور وزير الداخلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تابع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج العام الجاري 2018، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وخلال الحفل الذي أقيم، الإثنين، قال مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني: "لقد باشرت القوات مهامها في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، وفي كل المنافذ، وعلى كل الطرق المؤدية إلى مناطق الحج، وشعارهم الذي يفتخرون به أن خدمة ضيوف الرحمن مهمة مقدسة، وشرف عظيم يستمدونه من عقيدتهم الدينية الصادقة، وتنفيذهم لتوجيهات قائدهم الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبإشراف مباشر من سمو وزير الداخلية".

وأكد القحطاني في كلمته على جاهزية قوات الأمن لـ"أداء مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداؤهم للمناسك بالتعاون والتنسيق المستمر مع جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأهلية المعنية"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أنه العرض العسكري شاركت فيه قوات أمن الحج المعنية بتنفيذ خطط وتنظيمات المحافظة على أمن وسلامة الحجاج، حيث وقف وزير الداخلية السعودي على جاهزية جميع القطاعات المشاركة في مهمة أمن الحج لتنفيذ مهامها لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان والسلامة.