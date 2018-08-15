دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الخطاب الذي أدلى به، حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، يعتبر مثالا جديدا لفشل سياسة النأي بالنفس اللبنانية.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "خطاب حسن نصرالله الْيَوْمَ بكل ما يحمله من تطاول على السعودية وعمالة لإيران مثال جديد لفشل سياسة النأي بالنفس التي يرددها لبنان الرسمي ولا نرى الالتزام بها. ونعرب عن أملنا مجددا بألا تذهب التصريحات اللبنانية الرسمية أدراج الرياح."

وكان حسن نصرالله قد انتقد المملكة العربية السعودية في كلمة ألقاها، مساء الثلاثاء، متهما الرياض بالتدخل المباشر وبـ"أبسط التفاصيل" بالشؤون الداخلية اللبنانية، مقارنا ذلك بموقف السعودية من التدخل الكندي بشؤونها.

وقال نصرالله في كلمته، التي نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "ازمات داخلية وازمات خارجية عند السعودية، في مجلس التعاون والآن الأزمة المعلنة مع قطر، ويوجد أزمات خفية ايضا في مجلس التعاون، مع كندا مشكلة صغيرة، ونحن لا نعلم اذا العلاقات ساءت من أجل هذه المشكلة أم لأجل ترامب. الحكاية لا بد من التأمل بها.