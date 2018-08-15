أدرعي ردا على نصرالله: خائف من إلقاء خطابه خارج السرداب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد المتحدث باسم الجيش لإسرائيلي، افيخاي أدرعي، خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، في سلسلة من التغريدات، عبر حسابه الخاص على توتر، إذ قال إن نصرالله "يقولها من السرداب حيث يبقى هناك منذ 12 عاماً".

وعلق أدرعي على خطاب نصرالله، الذي بث، مساء الثلاثاء، مشيراً إلى أنه تتطرق كثيراً إلى القضايا الإقليمية دون "الاعتراف بالكراهية الكبيرة التي يكنها له العالم العربي، نتيجة تنفيذه الأوامر الإيرانية"، كما استهزأ في تغريدة منفصلة من "القوة التي يدّعيها حزب الله"، لافتاً إلى أنهم أقوياء لدرجة أنهم "خائفون من إلقاء هذا الخطاب الاحتفالي خارج السرداب".

أما بما يتعلق بتصريحات نصرالله حول "تدخل السعودية" في شؤون دول أخرى مثل العراق وإيران وسوريا، رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قائلاً إن نصرالله يتحدث عن "الأخلاق والقيم" بينما "ينسى الأزمة الأخلاقية التي يواجهها هو وتنظيمه الإرهابي، الذي يشارك في قتل الآلاف من العرب والمسلمين".

وأكد أدرعي أن "الإرهاب الإيراني"، بحسب وصفه، "يهدد أمن ومصالح جميع الشعوب في المنطقة"، كما تساءل "إلى متى ستستمر الأذرع الإرهابية بتنفيذ أوامرها على حساب المواطنين".

وكان نصرالله قد انتقد ما زعم أنه التدخل المباشر للمملكة العربية السعودية في الشأن اللبناني، على حد تعبيره، كما قارنه برد فعل السعودية على كندا بعد تدخل الأخيرة بالشؤون الداخلية السعودية.