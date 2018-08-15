هذا ما قاله أمير مكة بعد تداول فيديو خلع رجل أمن حذائه لمنّسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تطرق الأمير خالد الفيصل، أمير مكة، لمقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رجل أمن يقوم بخلع حذائه لامرأة مسنة خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت قناة السعودية على لسان الأمير قوله: "هذا السمو في التعامل مع بعضنا، وخصوصا كيف يتعامل الإنسان السعودي مع ضيوف الرحمن، يعني هذا السمو من رجل الأمن ومن المتطوع ومن المسؤول ومن موظف الدولة ومن القطاع الخاص، لا اعتقد أن في مجتمع في العالم يقدم خدمات في هذه الأريحية ويتسابق ابناءه وبناته على خدمة هذا الحشد الكبير بهذه الطريقة مثل ما أشاهده.."

وتابع قائلا: "يعني قبل يومين أو ثلاثة شاهدت واحد من رجال الأمن شاهد حاجة لابسة نعال من ورق وضيق عليها أو شيء، جاء واحد من الأمن فسخ حذائه ولبسه إياه ومشاها وهو راح يمشي بشراب، يعني هذه النوعية أن يصل رجل أمن لهذا المستوى من الأخلاق الإسلامية ويتعامل مع ضيوف الرحمن بهذه الأريحية وبهذا الإيمان وبهذه الرسالة العظيمة هذه قمة الأخلاق.