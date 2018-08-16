3 ملفات تتصدر مكالمة السيسي وماكرون.. ماذا دار بينهما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- 3 ملفات تصدرت مكالمة هاتفية جمعت الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية في بيانها.

وذكرت الرئاسة المصرية على لسان المتحدث باسمها، السفير بسام راضي، عبر موقع "فيسبوك"، أن السيسي تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من ماكرون، مضيفا في معرض حديثه عن الملف الأول أن "الاتصال تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي، ومواصلة جهود تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".

وأوضح راضي أن "الرئيسين اتفقا خلال الاتصال على الاستمرار في التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وكان الملف الثاني في المكالمة يتعلق بـ"آخر المستجدات الخاصة بعدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي، حيث ناقش الرئيسان سبل دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة من خلال مساندة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مهمته، واستكمال التوافق حول مختلف القضايا المعلقة عبر التوافق الوطني بين كافة الأطراف الليبية، بحيث يكون الحل النهائي للأزمة من صنع الليبيين أنفسهم، وبما يلبي طموحاتهم في استعادة الاستقرار والأمن".

"مستجدات الأزمة السورية" كانت عنوان الملف الثالث في المكالمة، إذ قال راضي إنه "تم تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة، لوقف تدهور الأوضاع هناك والحفاظ على مقدرات الشعب السوري"، حسب بيان الرئاسة المصرية.